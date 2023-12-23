تقرير: إيران هاجمت بطائرة مسيرة السفينة المرتبطة بإسرائيل قبالة الهند

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ذكرت القناة 12 الإخبارية الإسرائيلية، أن الطائرة المسيّرة التي استهدفت سفينة لها صلة بإسرائيل قبالة الهند "انطلقت من إيران مباشرة".

واشتعلت النيران في ناقلة تحمل نفطا خاما بعد هجوم مشتبه به بطائرة بدون طيار قبالة الساحل الهندي، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية /إيجيا نيوز إنترناشونال/ الهندية اليوم السبت نقلا عن وزارة الدفاع.

وقال التقرير إن السفينة "إم في تشيم بلوتو" كانت تبحر في بحر العرب على بعد حوالي 217 ميلا بحريا قبالة مدينة بوربندر شمال غربى الهند.

كما أبلغت عمليات التجارة البحرية البريطانية في المملكة المتحدة عن الهجوم. وقالت إن الهجوم وقع على بعد 200 ميل بحري جنوب غرب فيرافال. ونشرت على منصة إكس: "تم إخماد الحريق، ولا إصابات".

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية أن سفن البحرية وخفر السواحل الهندية كانت في طريقها إلى الناقلة.

وقالت وزارة الدفاع إن الناقلة كانت تحمل شحنة من النفط الخام من السعودية إلى مانجالورو في جنوب غربى الهند.

ولم تشر التقارير إلى من قد يكون وراء الهجوم.

ويهاجم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن الشحن التجاري في البحر الأحمر، وحذر جنرال إيراني اليوم السبت الولايات المتحدة والغرب من احتمال إغلاق طرق بحرية دولية أخرى.

وتأتي هذه الهجمات ردا على العمل العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الأسبوع الماضي إطلاق تحالف دولي من قوة متعددة الجنسيات لحماية حركة الملاحة بالبحر الأحمر، في أعقاب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وتضم القوة التي ستعمل تحت اسم "حارس الازدهار" بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا والدنمارك.

وقال أوستن إن المهمة الرئيسية للعملية ستكون حل المشاكل الأمنية في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر وخليج عدن من أجل ضمان حرية الملاحة.