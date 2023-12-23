ضبط وتحرير 124 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 124 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة "تخفيض الأسعار"، موجها جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 124 مخالفة تموينية منها 103 مخالفات في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين: "إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن - عدم وجود ميزان".

وضبط 20 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين: "عدم الإعلان عن الأسعار - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - ذبح خارج المجازر"، ومخالفة في مجال المواد البترولية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.