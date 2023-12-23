أكد الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن البسيط، فقد تم توفير بيع سلعة البصل بأسعار مخفضة للمواطنين تصل إلى 20 جنيها للكيلو وذلك من خلال منافذ مديرية الزراعة بالمحافظة، حيث تم توفير الدفعة الثانية من البصل وبيعها بمنافذ مديرية الزراعة بالغربية وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ البيع.



وأشار وكيل وزارة الزراعة بالغربية إلى أنه سيتم العمل على توفير كميات كبيرة من البصل بأسعار مخفضة خلال الفترة المقبلة بالإدارات الزراعية، وذلك من أجل إشعار المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية، وتزامنا مع انطلاق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية في هذا الشأن.