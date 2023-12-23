واشنطن بوست: إسرائيل نفذت حربها في غزة بمستوى دمار لا مثيل له خلال القرن الحالى

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن صور أقمار صناعية وتقييمات أممية أن إسرائيل نفذت حربها في غزة بمستوى دمار لا مثيل له في هذا القرن.

وشهد القرن الحالي حروبا عديدة أبرزها الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، والحروب الأهلية في سوريا وليبيا والسودان، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة أن إسرائيل دمرت في شمال غزة خلال 7 أسابيع ما يقرب من ضعف عدد المباني التي دمرت في ‎حلب بسوريا خلال 3 سنوات، بحسب ما نقلته شبكة الجزيرة الإخبارية.

كانت وكالة "أسوشيتد برس" قد أفادت أمس الجمعة، إن تحليلا لصور أقمار اصطناعية أظهر أن القصف الإسرائيلي دمر أكثر من ثلثي المباني شمالي غزة وربع المباني في خان يونس جنوبي القطاع.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن إسرائيل أسقطت مئات القنابل وزنها ألفي رطل على غزة، مشيرة إلى أن الصور تظهر أكثر من 500 حفرة ارتطام قطرها 12 مترا.

وأوضح تحليل أجرته الشبكة الإخبارية وشركة للذكاء الاصطناعي أن هذه القنابل أثقل بأربع مرات من أكبر القنابل التي أسقطتها الولايات المتحدة على داعش في الموصل، بالعراق، خلال الحرب ضد الجماعة الإرهابية هناك.

ويلقي خبراء الأسلحة والحروب اللوم على الاستخدام المكثف للذخائر الثقيلة مثل القنبلة التي تزن 2000 رطل في ارتفاع عدد الضحايا في غزة المكتظة بالسكان أكثر من أي مكان آخر على وجه الأرض، وبالتالي فإن استخدام مثل هذه الذخائر الثقيلة له تأثير عميق.