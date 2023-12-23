وزير الصحة السنغافوري: موجة كوفيد- 19 بلغت ذروتها على الأرجح

قال وزير الصحة في سنغافورة أونج يي كونج، إن موجة كوفيد- 19 الحالية قد تكون بلغت ذروتها، فيما تظهر أحدث البيانات انخفاض حالات العدوى في الثلاثة أيام الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

وذكر الوزير في افتتاح مجمع "وودلاندز هيلث" الطبي أنه رغم أن شغل مرضى كوفيد- 19 لما يتراوح بين 600 و 700 سرير بالمستشفيات يمثل ضغطا على النظام الصحي في سنغافورة الذي يضم 10 آلاف سرير، إلا أنه ليست هناك حاجة لإلزام السكان بإرتداء الكمامات.

واستمر عدد الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض شديدة بعد العدوى بالفيروس في الارتفاع، بينما أظهر المعدل المتحرك على مدار سبعة أيام 6060 حالة عدوى في 20 ديسمبر في انخفاض من 7870 في 12 ديسمبر.

وتسبب هذا في دخول عدد قياسي من مرضى كوفيد- 19 للمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة العام الجاري.