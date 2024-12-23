أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس مجموعة من القرارات الهامة خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أمس الأحد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية.

وجاءت أهم قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الذي يمتلك الأغلبية المطلقة بعدد 8 أعضاء من أصل 15 عضوا بعد التأكيد على صحة عضوية كلا من الدكتور علاء جبر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي القوس والسهم والنائب الأول في اللجنة الأولمبية المصرية وعبد المنعم الحسيني نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية لعدم زوال صفتهما الدولية طبقاً للائحة اللجنة الأولمبية المصرية المعتمدة في أغسطس 2020.

كما قام المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية بالتأكيد على صحه انعقاد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بعد تواصله مع چي روم مسؤول اللجنة الأولمبية الدولية الذي أكد بدوره على صحة انعقاد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الموافقة على الامتثال لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم إدراج لعبة الملاكمة بالبرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الاولمبية في لوس أنجلوس 2028 وسوف يتم العرض على الجمعية العمومية الغير عادية القادمة المحدد موعدها يوم 7 فبراير من العام المقبل لاتخاذ القرارات طبقاً لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.

كما قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تكليف اللواء شريف القماطي رئيس اتحاد التجديف وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالقيام بأعمال أمين الصندوق بإجماع المجلس بعد خروج الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة السابق من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة الأولمبية شهد حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، واللواء حازم حسني الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية، واللواء شريف القماطي عضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد التجديف، والمحاسب محمد عبدالمقصود عضو اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال.

بالإضافة للثلاثي أصحاب المناصب الدولية، وهم: دكتور علاء جبر النائب الأول للجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، والكابتن عبد المنعم الحسينى عضو اللجنة الأولمبية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، النائبة آية مدنى الفائزة بالعضوية الدائمة في اللجنة الأولمبية الدولية ممثلة عن مصر.