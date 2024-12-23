يواصل قصر ثقافة الإسماعيلية، عروض الموسم الجديد لنوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد القصر، أمس الأحد، استمرار عروض نوادي مسرح الإسماعيلية، بالعرض المسرحي "مش زي الأفلام"، تأليف وألحان إياد مرعي، وإخراج منة مجدي، ملابس ومكياج هبة عبد الناصر، أشعار يحيى ياسر، مخرج منفذ فادي سعد، إضاءة شادى عزت، وتدور أحداثه فى قالب كوميدى ساخر، حول فتاة مسجونة، وضابط يجرى التحقيق معها داخل السجن، ويتخلل العرض عددا من إفيهات بعض الأفلام.

كما قدم العرض المسرحي "نهاية اللعبة"، تأليف صويل بيكيت، إخراج محمد أبو القاسم، ديكور محمد عبد الخالق، إعداد موسيقي محمد علي، إضاءة أحمد حلمي، العرض دراما يدور حول شخصية البطل، وهو رجل أعمى مشلول، ومعه خادمه، اللذان ينتظران نهاية غير محددة، وهى تبدو أنها نهاية علاقتهما، وموتهما، ونهاية المسرحية نفسها.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج حمدي حسين، الناقدة د. لمياء أنور، ومصمم الديكور محمد طلعت، وأقيمت ندوة نقدية لمناقشة الجوانب الفنية للعرضين بحضور اللجنة المكونة من المخرج سمير زاهر، الكاتبة إسراء محبوب، والمخرج أحمد خليفة.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدم بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويُقدم 16 عرضا مسرحيا بهذا الموسم في محافظات إقليم القناة وسيناء، حيث يستضيف قصر ثقافة الإسماعيلية عروض نوادي مسرح الإسماعيلية والسويس، ويشهد قصر ثقافة العريش عروض نوادي مسرح شمال سيناء، وتقام عروض نوادي مسرح بورسعيد على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وتختتم يوم 29 ديسمبر الحالي.

وتقدم هيئة قصور الثقافة، خلال الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، 155 عرضا مسرحيا مجانيا تم اختيارها من قِبل 325 مشروعا، في تجربة هي الأكثر رواجا في تاريخ المسرح المصري، تتيح خلالها هيئة قصور الثقافة الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم في المجال المسرحي بإمكانيات بسيطة، مع مراعاة اختيار عروض مسرحية من مختلف المحافظات، بهدف تقديم خدمة ثقافية متميزة للجمهور، ومنتج مسرحي يصل إلى المحافظات كافة، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.