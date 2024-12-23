 مدير الطب العلاجي بشمال سيناء تتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مدير الطب العلاجي بشمال سيناء تتفقد مستشفى الشيخ زويد المركزي

مصطفي سنجر
نشر في: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 9:52 م | آخر تحديث: الإثنين 23 ديسمبر 2024 - 9:52 م

أجرت الدكتورة منى يوسف حرب مديرة إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة ترافقها الدكتور هدايت فاروق بإدارة الطب العلاجي اليوم الإثنين، زيارة مفاجئة لمستشفى الشيخ زويد المركزي؛ للاطمئنان على سير العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

ورافق الدكتورة منى، والدكتور هدايت، في زيارتهما الدكتور محمد فوزي، مدير المستشفى، حيث تفقدوا أقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بالمستشفى؛ للاطمئنان على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

واطلعت مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الصحة، على جداول ونوبتجيات الفريق الطبي المتواجد، وراجعت كشوف انتظام العاملين من الفرق الطبية وأطقم التمريض، فيما ناظر الدكتور هدايت عددًا من حالات الأطفال المترددين على المستشفى أثناء الزيارة؛ للاطمئنان على توفير الرعاية الطبية اللازمة.

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