اليونيفيل تدعو إلى تسريع عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان

اجتمع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، خلال زيارته لجنوب لبنان.



وبحسب بيان صادر عن البعثة، مساء الاثنين، رافق رئيس الحكومة قائد القوات المسلحة اللبنانية العماد جوزيف عون، وأجريا مناقشات في مقرّ القطاع الشرقي لليونيفيل في إبل السقي.



كما أجريا زيارة بلدة الخيام التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا، وانتشر فيها الجيش اللبناني بدعم من اليونيفيل.



وحثّت اليونيفيل بقوة على تسريع التقدّم في انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني فيه.



كما تدعو اليونيفيل جميع الأطراف الفاعلة إلى التوقّف عن انتهاك القرار 1701، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تعرّض للخطر وقف الأعمال العدائية والاستقرار الهشّ السائد حالياً.



وأكد أن حفظة السلام سيواصلون رصد انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها، ودعم العودة إلى وقف الأعمال العدائية.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، يستمر العدو الإسرائيلي في استباحته واعتداءاته للأراضي اللبنانية الجنوبية.

وأشارت في وقت سابق، إلى أن جيش الاحتلال رفع العلم الإسرائيلي على تلة في منطقة إسكندرونا بين بلدتي البياضة والناقورة المشرفة على الساحل عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرئيسي.