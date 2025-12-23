الرئيس الفنزويلي: الطاقة يجب ألا تتحول إلى سلاح حرب

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أن الأسواق الدولية قد تواجه تداعيات بسبب الوجود العسكري الكثيف لأمريكا في منطقة الكاريبي وعمليات خفر السواحل الأمريكي التي تستهدف ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات في المنطقة.

وقال مادورو في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، قرأها وزير الخارجية إيفان جيل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "الطاقة يجب ألا تصبح سلاحًا للحرب."

وفي الرسالة، أدان مادورو الهجمات الأمريكية على قوارب يشتبه في تهريبها للمخدرات، والتي قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال الأشهر الأخيرة، إضافة إلى الحصار المفروض على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا.

وجاء في الرسالة: "إذا تم التسامح مع الاستخدام الأحادي للقوة، وإعدام المدنيين، والقرصنة، ونهب موارد الدول ذات السيادة، فإن العالم يتجه نحو مواجهة عالمية ذات أبعاد لا يمكن التنبؤ بها."

وأشارت التقارير إلى أن خفر السواحل الأمريكي، التابع لوزارة الأمن الداخلي، احتجز مؤخرًا ناقلتي نفط في منطقة الكاريبي.