جامعة القاهرة تحتفل بعيد العلم بحضور وزراء ورؤساء جامعات وتكرّم 45 عالما

- عبدالغفار من عيد العلم بجامعة القاهرة: التنمية تبدأ بالصحة والتعليم

- عاشور: الدولة تضع العلم والبحث العلمي في صدارة أولوياتها

- عبدالصادق: عيد العلم يأتي في عام استثنائي بتاريخ جامعة القاهرة

احتفلت جامعة القاهرة بالنسخة العشرين من حفل عيد العلم، بحضور كبار رجال الدولة ورموزها، وقيادات الجامعات والتعليم العالي والبحث العلمي، وكوكبة من علماء الجامعة المكرمين، حيث جرى تكريم 45 عالمًا من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة بأنواعها المختلفة عن عام 2024، تقديرًا لما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من الوزراء، في مقدمتهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والمستشار محمد عبدالعال النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة، ونواب رئيس الجامعة ومستشاريه، وعمداء الكليات ووكلائها، وأمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وحرصت إدارة الجامعة في مستهل الاحتفال على تكريم عدد من الشخصيات العامة من أبناء جامعة القاهرة، من بينهم: الدكتور سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة، والدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية، والدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، والدكتورة هبة فاروق رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، والدكتور أحمد عطية سعدة رئيس جامعة الحياة، والدكتورة نرمين خضر رئيس الجامعة العربية المفتوحة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، التي افتُتحت عام 1935، شهدت احتفالات ولقاءات لعدد كبير من رؤساء الدول، ما يجعلها رمزًا للدولة المصرية كمنارة للتنوير والعلوم على المستوى العالمي، مؤكدًا أن الجامعة لا تقتصر على تخريج المتميزين فقط، بل تقوم بدور محوري في بناء الإنسان ورأس المال البشري، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وخدمة المجتمع.

وأضاف أن مرحلة التعليم الجامعي تُعد الأهم في تشكيل فكر الإنسان ووجدانه، ما يبرز أهمية “الدبلوماسية العلمية” عبر الشراكات الدولية والنشر العلمي، باعتبارها أداة لنشر الثقافة المصرية ودعم صُنّاع القرار بكوادر قادرة على قيادة الدولة، مؤكدًا أن العلم هو طريق مصر للمستقبل، وأن جامعة القاهرة لم تكن مجرد مؤسسة تعليمية، بل شريكًا أساسيًا في تشكيل الوعي المصري الحديث، مشددًا على أن التنمية البشرية مسار يبدأ بالصحة والتعليم وينتهي بإنسان قادر على صنع المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يوم العلم ليس مجرد احتفال، بل رسالة تؤكد أن العلم هو الأساس الحقيقي للتنمية الشاملة، والطريق نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت العلم والبحث العلمي في صدارة أولوياتها، باعتبارهما قاطرة التنمية ومحرك الابتكار وداعم اقتصاد المعرفة.

وأوضح الوزير أن مصر احتلت المرتبة 25 عالميًا في حجم الإنتاج العلمي عام 2024، مقارنة بالمركز 37 قبل عشر سنوات، كما بلغ عدد الباحثين 853 باحثًا لكل مليون مواطن، وتجاوز عدد الباحثين المصريين المدرجين في قواعد بيانات “سكوبس” 140 ألف باحث، إلى جانب زيادة عدد العلماء المصريين ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم ليصل إلى 1106 باحثين عام 2024.

وأشار عاشور إلى تصدر جامعة القاهرة الجامعات المصرية في الإنتاج البحثي خلال الفترة من 2022 إلى 2024، بإجمالي 27,869 بحثًا، فضلًا عن تميزها في التصنيفات الدولية، وإعداد الوزارة لخريطة بحثية وطنية لربط البحث العلمي باحتياجات التنمية والمبادرات الرئاسية.

وفي كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة بالحضور، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد العلم في نسخته العشرين، بالتزامن مع مرور 117 عامًا على تأسيس الجامعة، يعكس عامًا استثنائيًا في مسيرة الجامعة، ويؤكد أن العلم سيظل القيمة العليا والركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل.

وأشار عبدالصادق إلى المكانة الدولية المرموقة لجامعة القاهرة، وزيارات عدد من رؤساء الدول والحكومات لها، وإطلاقها المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي «CU-AI Nexus 2025»، واستراتيجية الجامعة 2025–2030، مؤكدًا استمرار تفوق الجامعة في التصنيفات الدولية، ودورها المجتمعي والطبي والتنموي.

وفي كلمة المكرمين، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن العلم هو الطريق الصحيح لنهوض الأمم، وأن جامعة القاهرة منذ تأسيسها لعبت دورًا رائدًا في بناء الإنسان المصري، معتبرة أن الاحتفال بعيد العلم تكريم للعقول المبدعة، ومسؤولية متجددة للجامعات في عالم سريع التغير يعتمد على رأس المال البشري والابتكار.