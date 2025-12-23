القبض على شخص من أصول أذربيجانية صدم بسيارته محطة للحافلات في ألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية في جيسن بأن رجلًا صدم بسيارته محطة للحافلات، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، أحدهم بجروح خطيرة.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، يُعْتَقَد أن الرجل البالغ من العمر 32 عامًا اصطدم بسيارته عند إشارة مرور بمركبتين، ثم واصل القيادة قبل أن يصطدم بمحطة الحافلات.

وأضافت الشرطة أن الرجل واصل السير بعد ذلك، قبل أن يتوقف بسيارته لاحقًا. وقد ألقت الشرطة القبض على الرجل، وهو من أصول أذربيجانية ويقيم في مدينة جيسن.

وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعليق على ما إذا كان المحققون يعتبرون الواقعة حادثًا عرضيًا أم تصرفًا متعمدًا من قائد السيارة.

وقال المتحدث إن "الظروف الدقيقة للواقعة غير معروفة حتى الآن، وهي محل تحقيق"، وقامت الشرطة بتطويق المنطقة المحيطة بمكان وقوع الحادث.