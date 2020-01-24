مندوب مبيعات يفقد ساقيه أثناء عبوره مزلقان سكة حديد ملوي بالمنيا

أصيب مندوب مبيعات في العقد الرابع من عمره، ومقيم بمركز ديرمواس جنوب المنيا، ببتر في الساقين، أثناء عبوره مزلقان سكة حديد ملوي، في الوقت الذي تصادف قدوم أحد القطارات، وتم نقله لمستشفى ملوي العام، والتي قررت تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقي بلاغاً من الدكتور اسحق إبراهيم فارس مدير مستشفي ملوي العام، بوصول محمد ربيع محمد علي، (40 سنة)، ومقيم بتل العمارنة بمركز ديرمواس، مندوب مبيعات، مصاب ببتر في الساقين، ادعاء حادث قطار.

انتقل العميد أحمد عبد الهادي، مأمور قسم شرطة ملوي، إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات ان المصاب أثناء مروره من مزلقان سكة حديد ملوي، تصادف قدوم قطار من ناحية الجنوب، ما أحدث إصابته.

وقررت مستشفي ملوي العام، تحويل الشاب المصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعي؛ لخطورة حالته، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات .