 البنتاجون: إصابة 34 جنديا بجروح في الدماغ في الغارة الإيرانية على العراق - بوابة الشروق
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البنتاجون: إصابة 34 جنديا بجروح في الدماغ في الغارة الإيرانية على العراق

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 24 يناير 2020 - 8:54 م | آخر تحديث : الجمعة 24 يناير 2020 - 8:54 م

أكدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، أنه تم تشخيص إصابة 34 جنديًا بجروح في الدماغ في أعقاب ضربة صاروخية إيرانية على قاعدة عسكرية في العراق هذا الشهر.

وتم إطلاق الصواريخ الباليستية على القاعدة في العراق، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني التابع للحرس الثوري الإيراني.

يذكر أن إصابات الدماغ المؤلمة، هي إصابات جسدية لا تكون واضحة بالضرورة في البداية.

وقال البنتاجون إن بعض الجنود عادوا بالفعل إلى الخدمة في العراق.

وتم نقل العديد منهم للعلاج، إلى أماكن من بينها ألمانيا أو العودة إلى الولايات المتحدة في الحالات الأخطر.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في البداية أنه لم يصب أي جندي في الهجوم الإيراني.

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