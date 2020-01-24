سفير أمريكا بطرابلس يغادر القاهرة بعد بحث الأزمة الليبية مع المسؤولين المصريين

غادر القاهرة، اليوم الجمعة، السفير ريتشارد نورلاند سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا متوجها إلى تونس فى طريقه إلى مقر عمله بطرابلس، بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام بحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية.

وصرحت مصادر مطلعة شاركت فى وداع " نورلاند": "التقى سفير الولايات المتحدة خلال زيارته لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات واستعراض آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل التوصل إلى حل سياسى للأزمة الليبية على ضوء جولة سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا فى عدة دول شملت زيارة إيطاليا وألمانيا شارك خلالها فى سلسلة لقاءات أمريكية مع مختلف الأطراف الليبية فى روما ثم المشاركة ضمن الوفد الأمريكى برئاسة مايك بومبيو وزير الخارجية فى قمة مؤتمر برلين بشأن ليبيا".

وتأتي زيارة نورلاند لمصر، بعد اجتماع لدول جوار ليبيا في الجزائر، أمس الخميس، ومؤتمر برلين بشأن ليبيا لبحث التوصل لحل للأزمة الليبية يوم الأحد الماضي.

كان مؤتمر برلين أصدر في ختام أعماله إعلانا، أعرب فيه المشاركون عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وبدأ في الثاني عشر من الشهر الجاري سريان وقف لإطلاق النار دعت إليه تركيا وروسيا في القتال الدائر منذ أبريل الماضي، بين قوات حكومة الوفاق المدعومة دوليا، وقوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التي تحاول دخول العاصمة طرابلس.