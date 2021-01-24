قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا سيبدأ غدًا من مستشفى «أبو خليفة» بالإسماعيلية ويليها كل مستشفيات العزل الرئيسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أن المستشفيات هي التي ستقوم بالتسجيل للأطقم الطبية للحصول على لقاح كورونا، مؤكدًا أن الموقع الإلكتروني لم يفتح حتى الآن للمواطنين.

وأكد أن الموقع الإلكتروني سيتم إطلاقه لتسجيل المواطنين الراغبين بالحصول على اللقاح بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، مشيرًا إلى استقبال شحنات جديدة من لقاح كورونا تباعًا، إضافة إلى الـ50 ألف جرعة من اللقاح الصيني متاحة لـ 25ألف شخص.

وأشار إلى استلام شحنة جديدة من لقاح كورونا في نهاية الأسبوع الجاري، لافتًا إلى استقبال أول شحنة من الـ20 ألف جرعة المتعاقد عليها من لقاح أسترازينكا صباح الخميس المقبل.

وذكر أن سيبدأ تطعيم فئات كبار السن طبقًا للتدفق والإتاحة من الجرعات، مؤكدًا أن مصر كانت حريصة على استدامة عملية التطعيم قبل بدايتها.

وتابع: «لن نعطي أي مواطن لقاح كورونا إلا والجرعة الثانية موجودة»، ذاكرًا أن اللقاح اختياريًا وليس إجباريًا، فضلًا عن توقيع متلقي اللقاح على موافقة مستنيرة تفيد برغبته لتلقي اللقاح.

