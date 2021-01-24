وزير الداخلية اليمني يؤكد دعم المنظمات الدولية

أكد وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان دعم الأجهزة الأمنية لعمل المنظمات الدولية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بتوفير الأماكن الآمنة والمناسبة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء خلال مباحثات الوزير اليمني، اليوم الأحد، مع مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة في العاصمة المؤقتة عدن "اكم سفيول انعم"، والتي تناولت الوضع الأمني وسبل تعزيز دور الأمن في تأمين عمل المنظمات الدولية وتوفير البيئة الأماكن الملائمة لبعثات المنظمات الدولية والعاملين فيها.

وأشار وزير الداخلية إلى أن وزارته ستتخذ كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية اللازمة، والتي من شأنها أن تسهم في حماية عمل المنظمات الدولية وتساعدها القيام بأنشطتها الخدمية والإنسانية على أكمل وجه.

من جانبه، ثمن مدير مكتب الأمن والسلامة الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والمتمثلة في تأمين عمل المنظمات الدولية، بما يضمن قيام المنظمات والبعثات الدولية بكافة الأنشطة وتقديم الخدمات لأبناء المحافظات المحررة.