ممثل الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لا نعتزم خفض عدد موظفي سفارتنا في كييف

أكد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لا يعتزم خفض عدد موظفي سفارته في كييف، على خلاف ما قررته الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن ذلك في تصريحات لبوريل قبل اجتماع مجلس الشئون الخارجية في بروكسل في وقت لاحق من اليوم الاثنين، تعليقا على أنباء قيام الولايات المتحدة بإجلاء عائلات دبلوماسيّيها في كييف وسط مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وقال بوريل إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، سيشرح لنا أسباب هذا الإعلان، ونحن لن نفعل نفس الشيء لأننا لا نعرف الأسباب الكامنة من وراء هذا القرار، وأعتقد أنه لا يتعين علينا أن نتعامل مع الأمور بطريقة درامية، خاصة وأن المفاوضات حول هذا الملف لا تزال جارية، ولا أعتقد أنه يتعين علينا مغادرة أوكرانيا"، نافيا وجود أي خطط للاتحاد الأوروبي لإجلاء دبلوماسييهم من أوكرانيا.

وفي سياق متصل، صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لإذاعة "صدى موسكو" اليوم، بأن روسيا لا تربط بين مفاوضات وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة وقرار واشنطن إجلاء موظفي السفارة الأمريكية في كييف.

وأضافت: "لقد أصدرت الخارجية الأمريكية تحذيرا لمواطنيهم، وقد يكون للجميع وليس مواطنيهم فقط، فيما يتعلق بمخاطر السفر إلى أوكرانيا، ونشروه منذ أسبوعين أو 10 أيام مضت"، مشيرة إلى أن السؤال المتعلق بهذا الموضوع يتعين طرحه على الجانب الأمريكي.

وكانت السفارة الأمريكية، لدى أوكرانيا قد أعلنت صباح اليوم إن وزارة الخارجية أجازت للموظفين الأمريكيين المعينين بالمغادرة الطوعية مباشرة، وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارة كييف، بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي.