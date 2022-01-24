تقرير: وزير الدفاع الإسرائيلي يجري محادثات مع نظيرته الألمانية

كشف تقرير صحفي في إسرائيل أن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أجرى محادثات اليوم الاثنين مع نظيرته الألمانية كريستين لامبرشت وهنأها بتولي مهام منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" مساء اليوم الاثنين عن جانتس قوله:" أكدت على أهمية التعاون بين الأنظمة الأمنية والعسكرية والصناعية، وعلى العلاقة الخاصة بين إسرائيل وألمانيا".

وأضاف الوزير الإسرائيلي:" ناقشنا أيضا تحديات إقليمية بما في ذلك التهديد الإيراني وتأثيره على الشرق الأوسط والعالم. واتفقنا على الإبقاء على التواصل المستمر وتعميق الاتصال بين وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها الألمانية وكذلك بين البلدين".

وفي تصريحات في الولايات المتحدة ، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك ، الصداقة بين بلادها وإسرائيل ،وقالت إن " أمن إسرائيل كان وسيظل بالنسبة للحكومة الألمانية الجديدة من مصالح الدولة العليا".

وتوصلت إسرائيل وألمانيا يوم الخميس الماضي إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مليارية لشراء ثلاث غواصات جديدة من طراز "داكار".