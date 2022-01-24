 بعد جدل أصحاب ولا أعز.. جورج خباز يدعم منى زكي بصورة من كواليس الفيلم - بوابة الشروق
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بعد جدل أصحاب ولا أعز.. جورج خباز يدعم منى زكي بصورة من كواليس الفيلم

مصطفى الجداوي
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 12:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 12:19 ص

نشر الفنان اللبناني جورچ خباز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنانة المصرية منى زكي، دعما لها بعد حملة الانتقادات التي تعرضت لها بعد طرح فيلمهما "أصحاب ولا أعز".

وعرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، منذ أيام عبر إحدى المنصات الرقمية العالمية، ويتناول عدة قضايا مختلفة خلال الأحداث عن طريقة لعبة يقوم بها الاصحاب في حضور زوجاتهم، ويضطر كل منهما الكشف عن أسراره رغما عنه.

فيلم "صحاب ولا أعز"، شارك في بطولته الفنانة منى زكي، إياد نصار، جورج خباز، نادين لبكي، وديامان ابو عبود، وعادل كرم.

 

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