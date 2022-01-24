الكرملين: نتوقع ردا منفصلا من الناتو بشأن الضمانات الأمنية

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تتوقع من حلف شمال الأطلسي "الناتو" تقديم رد منفصل عن رد واشنطن على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

وردًا على سؤال في هذ الشأن، قال بيسكوف للصحفيين: "نعم، نتوقع منهم أن يفعلوا ذلك بناءً على ما قاله الأمين العام لحلف الناتو لقد قال إنه سيتم إعداد مثل هذا الرد"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ورفض متحدث الرئاسة الروسية تحديد ما إذا كانت موسكو تخطط لنشر الردود المكتوبة التي سيقدمها الغرب، قائلًا: "دعونا لا نناقش الرد الذي لم نتلقاه بعد"، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على رد الناتو، وأضاف: "نفضل الحصول عليه أولًا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد صرح بعد المحادثات الروسية الأمريكية في جنيف بأنه سيكون من الصواب إعلان رد واشنطن على مقترحات موسكو.

ومع ذلك ، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "المسؤولين الأمريكيين طلبوا من نظرائهم الروس إبقاء الوثيقة سرية"، مضيفة أن "الرد المكتوب من إدارة بايدن سيشمل مقترحات أمنية أمريكية ويظهر اهتمام واشنطن بمواصلة الحوار، لكنه لن يفي بمطالب روسيا بوقف سياسة الباب المفتوح لحلف الناتو".