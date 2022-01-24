كوريا الجنوبية: نراقب عن كثب الأنشطة النووية والصاروخية بالشمال

أكدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، أنها تراقب أنشطة كوريا الشمالية النووية والصاروخية بتنسيق مع الولايات المتحدة بعد أن ألمحت بيونج يانج الأسبوع الماضي إلى رفع تعليقها الاختياري للتجارب النووية والصاروخية بعيدة المدى.

وأضافت الوزارة الكورية الجنوبية، أنها تراقب إمكانية إقامة حدث بارز في كوريا الشمالية للاحتفال بالأعياد الوطنية الرئيسية، وذلك في إشارة إلى الذكرى الثمانين لميلاد والد كيم الراحل كيم جونج-إيل في 16 فبراير والعيد الـ 110 لجده الراحل، كيم إيل-سونغ، في 15 أبريل، وسط مؤشرات على أن كوريا الشمالية ربما تستعد لاستعراض عسكري.

وأشار المتحدث باسم الوزارة لي جونج-جو، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية تستعد لكل الاحتمالات بالتعاون مع الوكالات والدول ذات الصلة، قائلا إنه بدلا من القفز إلى الاستنتاجات، سنجري تقييم شامل بعد النظر في أنشطة كوريا الشمالية بشيء من الحذر.

وكانت كوريا الشمالية قد عقدت يوم الأربعاء، اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم، برئاسة الزعيم كيم جونج-أون، وقررت النظر في استئناف جميع الأنشطة "المعلقة مؤقتًا"، مشيرة إلى "السياسة العدائية" لواشنطن ضد نظامها.