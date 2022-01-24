مدرب تونس: لدينا رغبة كبيرة في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

قال المدرب المساعد لمنتخب تونس جلال القادري إن منتخب نسور قرطاج بإمكانه الذهاب بعيدا في نهائيات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون ولديه الرغبة الكبيرة في الفوز باللقب.

وحققت تونس فوزا غاليا ضد نيجيريا مساء الأحد بهدف نظيف لتضرب موعدا مع بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي يوم السبت المقبل.

وخاضت تونس اللقاء بعد يومي راحة فقط وفي ظل غياب عدد من اللاعبين المصابين بكورونا كما اضطر المنتخب لقطع مسافة تفوق ألف كيلومتر نحو مدينة جاروا المحاذية لحدود نيجيريا وسط حضور كبير لجماهير المنتخب النيجيري.

وأكد القادري، في تصريحاته عقب المباراة: "هذا التحدي الثالث للمنتخب في وقت وجيز بعد كأس العرب وتصفيات كأس العالم. وهذا ليس أمرا هينا. نحن اليوم أمام منتخب بإمكانه الذهاب بعيدا في المسابقة ولدينا الرغبة الكبيرة في الفوز بالألقاب وإشاعة الفرحة".

وفي تصريحات للتلفزيون التونسي، استرسل: "يظل المنذر الكبير قائد السفينة. كنا دائما على اتصال. تحدث مع اللاعبين قبل المباراة وأثناءها. هناك تكامل فيما بيننا".

وتابع القادري "بعد الصعوبات والضغوطات التي عشناها كنا نحتاج إلى لاعبين ذو تنافسية وهذا ما أظهره اللاعبون اليوم. كانت لهم رغبة كبيرة في الفوز وإشاعة الفرحة لدى التونسيين".

وواصل القادري: "كان يتعين علينا أن نجاري الضغوط وكنا نعلم أننا في وضع صعب واللاعبون يحتاجون إلى موجات إيجابية. مررنا لهم رسائل قوية وايجابية".

واختتم: "محظوظون بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين الذين كلما احتجنا لهم وجدناهم في الموعد وهذا ما يستحقه المنتخب وهو مزيج من الخبرة والطموح".

وقاد القادري المنتخب من على دكة البدلاء بسبب غياب المدرب الأول المنذر الكبير بعد حصوله على إقصاء في المباراة الثالثة من الدور الأول ضد جامبيا.