كريم حافظ يُعرض على الأهلي ليكون بديلا لمعلول

عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولي النادي الأهلي التعاقد مع كريم حافظ، ظهير أيسر نادي مالاتيا سبور التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتم عرض كريم حافظ على مسؤولي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن التعاقد معه من عدمه في يناير الجاري، بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي التركي.

ويدرس الأهلي التعاقد مع كريم حافظ، ليكون بديلًا للتونسي على معلول، خاصة بعد اقتراب محمود وحيد، من الرحيل في يناير الجاري، لعدم قناعة الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بإمكانياته الفنية.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا لعب مع فريقه التركي 20 مباراة هذا الموسم في مختلف البطولات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.