رئيس الحكومة اللبنانية: التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تأخير

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى أن تستأنف حكومته المعروفة باسم "معًا للإنقاذ" مهامها بجدية وفاعلية، مشددا على أن التحديات الراهنة لم تعد تسمح بأي تأخير على كافة الأصعدة المالية والاجتماعية والاقتصادية، معبرا عن سعادته بعودة جلسات مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال أولى جلسات مجلس الوزراء اليوم بعد العودة من التعطيل الذي دام لأكثر من 3 أشهر، والمنعقدة حاليا بقصر الرئاسة ببعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون.

وعبر ميقاتي عن أن أمله في أن تكون الجلسة مثمرة ويتعاون فيها الجميع بروح المسؤولية بعيدا عن أي خلافات، مشيرا إلى أن الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملت الخلافات وتريد عملًا منتجًا وتعاونًا بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من أزمات ومخاطر.

وقال ميقاتي إن جدول الأعمال عليه الكثير من المواضيع الأساسية لتسيير شؤون الدولة وإعطاء حقوق الناس والموظفين، موضحًا أن الجلسات المقبلة ستكون حافلة بالقضايا والملفات الأساسية.

وأضاف أن مجلس الوزراء بصدد الإعداد لجلسة خاصة لإقرار المراسيم التنفيذية للقوانين الصادرة.

وعاد مجلس الوزراء اللبناني للانعقاد اليوم بعد تعطيل لجلساته دام لأكثر من 3 أشهر بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة على مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري.