المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم دراسة نقدية للعرض المسرحي «زقاق المدق»

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، دراسة نقدية تناولت العرض المسرحي "زقاق المدق" إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وذلك من خلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الاول؛ بمقر المركز القومي للمسرح.

تحدث في الندوة المؤرخ المسرحى الدكتور عمرو دوارة، والكاتب الصحفي الكبير محمد بهجت، وذلك بحضور أبطال العرض الفنانين دنيا عبدالعزيز، مجدي فكرى، أحمد صادق، كريم الحسيني، د.عبدالله سعد، أحمد شومان، صابر عبدالله، حسان العربي، مراد فكري، عصام مصطفى، ياسر يني، ولفيف من الإعلاميين.

"زقاق المدق" رواية للأديب العالمي نجيب محفوظ، رؤية وأشعار: محمد الصواف، إخراج: د. عادل عبده.

أدار الندوة النقدية الفنان القدير ياسر صادق، والذي أعرب عن سعادته باستضافة المركز للعرض الغنائي الاستعراضي "زقاق المدق"، و الذي اعتبره عرض محكم منضبط به ألوان من المتعة المسرحية من خلال نص قوي للشاعر محمد الصواف، بإضافة رؤيته المختلفة لرواية الكاتب الكبير نجيب محفوظ، بالرغم من الإتفاق في المضمون.

وأضاف صادق أن من عوامل نجاح العرض، نجاح المخرج في اختيار فريق العمل، وهو ما نجح فيه المخرج الكبير عادل عبده، فقد أجاد اختيار الممثلين وتوظيفهم، حتى بعد اعتذار بعض الممثلين أجاد في اختيار البدائل، كما أنه يعتبر من أعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي، فحرص على أن يكون العرض استعراضي، فهو المخرج ومصمم الاستعراضات في نفس الوقت، وهذا ما جعله ينجح في تحويل العرض الدرامي إلى عرض استعراضي، واختتم صادق حديثه بالتوجه بالشكر لكل صناع العمل الذين جعلوا العرض يظهر بهذا الجمال بداية من المخرج والمؤلف والفنانين المشاركين في العمل، إلى جانب الألحان والتوزيع وإخراج المشاهد السينمائية، والفرقة الغنائية الاستعراضية التي أنتجت العرض والتي تعتبر من أهم فرق القطاع.

واشاد الكاتب الصحفي محمد بهجت بالعرض خاصة بعد التغيير، والذي نجح مؤلفه في تقديم الشخصيات التراجيدية عند نجيب محفوظ داخل عمل استعراضي، فهو قدم رؤيته الوسط، لم ينحاز لرؤية نجيب محفوظ ولا سعد الدين وهبة.

وأثنى بهجت على جميع المشاركين في العرض بدءاً من الفنانين، بالإضافة إلى الأشعار، الديكور، الألحان، وأبدى إعجابه الشديد بشخصية "عمار" من ذوي الهمم، الذي تم توظيفه في هذا العرض بشكل رائع رغم عدم وجوده عند نجيب محفوظ، وأخيراً المخرج الذي يعتبر هو قائد النجاح.

وأعرب د. عمرو دوارة عن سعادته بالعرض، وقد تنبأ بنجاح هذا العرض خاصة أن المخرج هو ابن قطاع الفنون الشعبية، وهو عاشق للمسرح ولديه رؤية، وقد نجح في إعادة اكتشاف أبطال العرض واستطاع أن يوظفهم بثوب جديد مختلف، كما أن الشاعر نجح في تقديم النص بشكل مختلف يتناسب مع عصرنا الحالي فقد حافظ على رواية نجيب محفوظ ولكن بثقافته وفكره مع تغيير بعض الملامح، ففي النهاية نجد أننا أمام عرض متكامل العناصر.

وشارك في الحوار أبطال العرض المسرحي "زقاق المدق"، منهم الفنانة دنيا عبدالعزيز، التي اعتبرت سبب نجاح العرض هو الترابط والحب بين فريق العمل، وتوجهت بالشكر للمؤلف الذي رأى فيها شخصية حميدة، ولمخرج العرض.