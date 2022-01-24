الرئيس الكوري الجنوبي يوجه الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع متحور أوميكرون

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، اليوم الاثنين، أوامره للحكومة بالتحرك سريعا لاتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع تفشي متحور أوميكرون، محذرا من أن الدولة قد تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة على المدى القصير.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن باك سو هيون، كبير المسؤولين الرئاسيين للاتصالات العامة القول، إن الرئيس قال "تفشي متحور أوميكرون سريع للغاية، مما يجعله المتحور المهيمن، وأرقام حالات الإصابة المؤكدة قد ترتفع خلال فترة قصيرة".

وأضاف أن مون حث الحكومة على "التحول سريعا إلى نظام مواجهة أوميكرون الذي أعدته الحكومة مسبقا".

وطالب مون، المواطنين، بارتداء الكمامات والحصول على اللقاح، والابتعاد عن السفر خلال عطلة العام القمري الجديد. وأوضح أنه على الحكومة توعية المواطنين بشأن نظام التعامل مع متحور أوميكرون بالتفصيل.

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية اليوم 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة، من بينها 7159 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفا و413، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.