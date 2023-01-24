سكك حديد فرنسا: تعطل حركة القطارات غدا في محطة «الشرق» بباريس

أكدت هيئة السكك الحديدية الفرنسية اليوم الثلاثاء أن حركة القطارات في محطة "الشرق" بباريس الرئيسية للرحلات الطويلة ستسأنف لكن الوضع سيظل غدا الاربعاء "معطلا بشدة" حيث سيغادر أو يصل واحد فقط من كل ثلاث قطارت الخط السريع "TGVمن محطة الشرق خلال ساعة الذروة وواحد من قطارين خلال فترة النهار، وذلك بعد توقف ليوم كامل الثلاثاء وحتى نهاية الخدمة إثر اندلاع "حريق متعمد للكابلات الكهربائية".

وقالت الهيئة – في بيان على موقعها الالكتروني - إن عشرات من العاملين في شبكة هيئة السكك الحديدية يعملون على إصلاح الخط في أسرع وقت ممكن، داعية جميع المسافرين القادرين على تأجيل رحلاتهم المخطط لها غدا بإلغائها.

ومن جانبه، ندد كليمان بون وزير النقل الفرنسي، بهذا "العمل الكيدي" مؤكدا أنه يجب إدانته ومعاقبة فاعله. وأشار إلى هذا الحادث "استثنائي وخطير للغاية".

وكانت المتحدثة باسم هيئة السكة الحديدية قد صرحت بأن هناك توقفا كاملا لحركة القطارات على مدار اليوم من محطة "الشرق" بباريس للرحلات الطريلة إثر نشوب حريق أدى إلى تعطل جميع خطوط المحطة مؤكدة أن الهيئة قدمت شكوى لفتح التحقيقات حول الحريق الذي نشب في نظام تحويل في محطة "فير سور مارن" بالقرب من باريس.

ووفقا لأرقام هيئة السكك الحديد الفرنسية عام 2019، فإن حوالي 41 مليون شخص يسافرون عبر محطة Gare de l'Est كل عام، وهي تعد واحدة من ست محطات باريسية رئيسية تخدم شرق فرنسا، بالإضافة إلى الوجهات الدولية، مثل ألمانيا ولوكسمبورج.