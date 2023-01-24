أوغندا تطلق أول منصة لاستخراج النفط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت أوغندا أول منصة لاستخراج النفط اليوم الثلاثاء وأصدرت تراخيص لعدة شركات لمد خط أنابيب نفط مثير للجدل، رغم الانتقادات الحادة من نشطاء الدفاع عن البيئة.

يذكر أن أوغندا التي تقع في شرق أفريقيا اكتشفت احتياطيات ضخمة من النفط بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وافتتح الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني رسميا منصة النفط بقص شريط الافتتاح في مدخلها.

وفي حفل الافتتاح، سلم وزير الطاقة الأوغندي أيضا رخص تشغيل لشركة تشاينا ناشونال أوفشور أويل كوربورشن (كنووك) وشركة النفط الفرنسية توتال إنيرجيز لبدء مد خط أنابيب نفط شرق أفريقيا.

ويعارض نشطاء البيئة وقادة الاتحاد الأوروبي مشروع الخط الذي يبلغ طوله 1440 كيلومترا ويربط حقل النفط بالقرب من بحيرة ألبرت في غرب أوغندا بميناء تانجا التنزاني على المحيط الهندي. ويمر الخط بعدد من المتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية.

وتأمل الشركة الفرنسية في إنتاج 230 ألف برميل نفط يوميا في أوغندا.