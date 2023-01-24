المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات في مدينة نصر

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم" كريم.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط لاتهامه بالاتجار في الاستروكس المخدر بمدينة نصر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية بأن المتهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة حاز وأحرز وأخرون سبق الحكم عليهم بقصد الإتجار بجوهر الاستروكس المخدر وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وبمواجهتهم بالمضبوطات اقروا بإحرازها وحيازتها بقصد الإتجار فى غير الأحوال المصرح بها القانونا.

وكشفت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بأنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية وردت إليه معلومات مفادها إتجار المتهم وثلاثة آخرين سبق الحكم عليهم بالمواد المخدرة فإنتقل إلى حيث أيقن تواجدهم وأبصرهم يتردد عليهم أشخاص يتبادلون فيما بينهم أشياء فتقدم عارضاً مبلغ نقدي قدره خمسين جنيها لشراء مخدر فقام المتهم الثاني بأمر الإحالة بعرض كيس بلاستيكي صغير الحجم شفاف اللون يحوى جوهر الاستروكس المخدر وأنذاك قام بضبطهم حائزين ومحرزين عدد ٣٢ كيسا بلاستیکيا صغیرا شفافا يحوى ذات الجوهر المخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.