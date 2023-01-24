المفوضية الأوروبية تطرح خططا لوقف انخفاض أعداد الملقحات مثل النحل



طرحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، خططا إضافية للوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في وقف انخفاض أعداد الملقحات مثل النحل بحلول عام 2030.



وقال فيرجينيوس سينكيفيسيوس، مفوض البيئة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل "يقول العلماء إن ثلث جميع أنواع النحل والفراشات وذبابات الزهور في تراجع مستمر حاليا، وهذا التراجع مثير للقلق حقا".



ووضع الاتحاد الأوروبي لنفسه بالفعل هدفا لوقف إنخفاض أنواع الملقحات بحلول عام 2030، لكن النداءات المتكررة من قبل المواطنين لاتخاذ إجراء حاسم ضد فقدان الملقحات دفعت اللجنة إلى تقديم تدابير إضافية، وفقا لبيان صحفي.



وقال سينكيفيسيوس إن الأجراء الحاسم لإنقاذ مجموعات الملقحات يتمثل في تقليل المخاطر واستخدام المبيدات الحشرية.



وبالإضافة إلى ذلك، ترغب المفوضية في تحسين الحفاظ على الأنواع والموائل، بما في ذلك من خلال إنشاء ممرات بيئية، واستعادة الموائل في المناطق الزراعية، وتعزيز موائل الملقحات في المناطق الحضرية ومعالجة آثار تغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية.



ووفقا للمفوضية، فإن 80% من المحاصيل والنباتات البرية المزهرة تعتمد على التلقيح بالحشرات، حيث يعد فقدان الملقحات أحد أكبر التهديدات للطبيعة ورفاهية الإنسان والأمن الغذائي.



وأشار سينكيفيسيوس إلى أن "انقراض الملقحات من شأنه أن يتسبب في انهيار النظم البيئية. وسيكون حرفيا أمرا مثيرا للقلق ومروعا".



ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والعواصم الأوروبية الموافقة على اقتراح المفوضية.