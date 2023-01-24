حمى الاستقالات تضرب الحكومة الأوكرانية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، باستقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد، من بينهم نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، ونائب وزير الدفاع الأوكراني، على خلفية قضية فساد في المساعدات للجيش.

واستقال نائب وزير الدفاع الأوكراني على خلفية قضية فساد في المساعدات للجيش، وذلك حسبما أفاد شبكة "سكاى نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما باستقالة نائب رئيس ديوان مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو وأصدر مرسوم الإقالة، أمس الاثنين، بحسب ما ذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس.

وجاء في البيان: "تم عزل تيموشينكو كيريلو فلادلينوفيتش من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا وفقًا لخطاب الاستقالة المقدم"، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".

وقدم كيريلو تيموشينكو استقالته، أمس الاثنين، وفقًا لبيان نشر على حسابه الرسمي على تطبيق تلجرام، اليوم الثلاثاء، وقال في البيان للرئيس الأوكراني: "أود أن أطلب منك إقصائي من منصب نائب رئيس مكتب رئيس أوكرانيا بناءً على طلبي الخاص".

وشكر تيموشينكو الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورؤساء الإدارات العسكرية الإقليمية ورؤساء البلديات، وكذلك زوجته وابنه، وأضاف في البيان: "أنا ممتن لجميع الأوكرانيين على ثقتهم في عملي".

كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن تغييرات بالمناصب العليا في الحكومة وفي الأقاليم ستتم في يومين.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور: "هناك بالفعل قرارات تتعلق بالمناصب. فيما يتعلق بالمسؤولين على مختلف المستويات في الوزارات والهياكل الحكومية المركزية الأخرى، وكذلك في الأقاليم وفي منظومة إنفاذ القانون".