مرتضى: شكوى كهربا ضدي؟ أنا خائف وأرتعش الآن

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه لا يهمه تقديم لاعب الأهلي محمود كهربا لشكوى ضده، مشيرا إلى أنه قدم شكوى ضد مهاجم الأهلي إلى ثلاث جهات رياضية.

وعلق مرتضى عبر قناة "الزمالك ساخرا: "كهربا تقدم بشكوى، أنا خائف وأرتعش الأن".

وواصل: "تقدمت باستقالتي للوزير 4 مرات، وأنا لا أريد أن أستمر في منصبي، لكن الدولة ترفض وتقول حسين لبيب ترك النادي كالخراب".

وواصل: "اليوم تم كتابة مذكرة لثلاث جهات، رابطة الأندية واتحاد الكرة والمحكمة الرياضية الدولية، بشأن كهربا، وتم ترجمتها بالإنجليزية والفرنسية".

واستكمل: "مرتضى لا يترك حق الزمالك، والدليل حمدي النقاز ومحمود كهربا، لا يوجد قضية خسرناها، حتى قضية جروس، فزنا بها ثم رحلنا وخسرها من بعدنا لجنة حسين لبيب".