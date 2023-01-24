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أحمد أيوب: الحكم ظلم الحدود أمام الاتحاد وكان سبب الهزيمة

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 6:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يناير 2023 - 6:06 م

أكد أحمد أيوب المدير الفني للفري الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أن فريقه يقدم أداء فني مميز خلال المباريات الأخيرة.

وقال أيوب في تصريحاته لبرنامج «فى الملعب وانت سايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق، على إذاعة «ميجا إف إم»: «رغم قلة الإمكانيات ولكن نقدم أداء جيد والجميع أشاد بمستوى فريق حرس الحدود خلال المباريات الأخيرة والتوفيق يغيب عننا في بعض اللقاءات».

وأضاف: «تعرضنا للظلم التحكيمي أمام الاتحاد السكندري في مباراة الأمس وركلة الجزاء غير صحيحة على الاطلاق».

يُذكر أن حرس الحدود، تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندري، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الإثنين، ضمن مبايرات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.


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