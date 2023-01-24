مجلس الجامعة يكرم محافظ أسوان لحصوله على جائزة التميز الحكومي العربي

كرم مجلس جامعة أسوان برئاسة الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة ، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة حصوله على جائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى العالم العربي لعام 2022، وذلك على هامش جلسة المجلس رقم 127، بحضور عمداء الكليات، ومستشاري الجامعة بالمبنى الإداري الجديد.

وأعرب اللواء أشرف عطية، عن شكره وامتنانه لهذه اللفتة الطيبة من مجلس الجامعة والتي تعكس مدى التكاتف والترابط بين المؤسسات، حيث تعتبر الجامعة شريك أساسي في تحقيق التنمية بكل أرجاء المحافظة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد المحافظ، أن هذه الجائزة جاءت بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة والكيانات والمؤسسات وفي مقدمتها الجامعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري ضمن رؤية علمية متكاملة ومستقبلية لتتبوأ أسوان مكانتها التي تتواكب مع مقوماتها ومزاياها النسبية، ولتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة "مصر2030".