الإسكان تعلن طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر

• نائب رئيس المجتمعات العمرانية: الوحدات المطروحة في موقع متميز بالقرب من المتحف المصري وتطل مباشرة على الأهرامات



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الوزارة، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لوحدات سكنية كاملة التشطيب بمشروع "valley towers"، بمدينة حدائق أكتوبر.

وذكر بيان لوزارة الإسكان، الأربعاء، أن الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها لتلبية رغبات شرائح المجتمع المتنوعة في الحصول على الوحدات السكنية المناسبة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن سياسة الوزارة في توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تعتمد على 3 محاور، وهي: إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقي، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودي الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعي المدعومة، من خلال هامش الربح الذي تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملي لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن الوحدات السكنية المطروحة بمشروع "valley towers" في موقع متميز بمدينة حدائق أكتوبر، على طريق الواحات وبالقرب من المتحف المصري، وتطل مباشرة على الأهرامات، وتتراوح مساحاتها بين 95 و100 م2.

ونوه عباس بالإعلان قريباً عن تفاصيل شروط الطرح، وأسلوب الحجز، وأسعار الوحدات، وأنظمة السداد.