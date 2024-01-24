بدء إجراءات دخول 30 مصابا فلسطينيا من معبر رفح

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أجرت السلطات المختصة في معبر رفح البري بشمال سيناء، التجهيزات اللازمة لاستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وأكد مصدر، في معبر رفح البري، بدء استقبال 30 مصابًا فلسطينيا ومرافقيهم منقولين من مستشفيات التركي وناصر والأقصى والأوروبي بقطاع غزة.

وأشار المصدر، إلى تجهيز سيارات الإسعاف لنقلهم للعلاج في المستشفيات بالعريش والشيخ زويد وبئر العبد فور وصولهم إلى المعبر.

وكشف المعبر، عن استمرار حركة دخول شاحنات نقل المساعدات الإنسانية، حيث تم تجهيز أكثر من 80 شاحنة تنقل كميات مساعدات متنوعة والدفع بها نحو معبر العوجة؛ لتسليمها لاحقا إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبدأت إجراءات دخول حوالي 150 مسافرا قادمين من قطاع غزة من حملة الجوازات الأجنبية والمصريين وأعضاء وفود أممية.