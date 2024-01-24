أعربت الفنانة ليلى علوي، عن سعادتها بالمشاركة في فيلمها الجديد «مقسوم» مع المخرجة الشابة كوثر يونس، قائلة إنها تملك طاقة كبيرة في التصوير وطموحها الفني لا محدود، مثنية بالوقت ذاته على دور السيناريست، هيثم دبور في كتابة العمل.

وأضافت خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن الفيلم حظي بأجواء رائعة ومتعة خاصة خلال جلسات التصوير مع أبطال العمل، قائلة: «نسيت إن أنا في الفيلم، وانبسطت وضحكت، وبكيت وغنيت، ورقصت وكل حاجة».

وأشارت إلى التقاء شخصية هند التي تجسدها في الفيلم مع شخصيتها الحقيقية في صفات «الحنية- طيبة القلب»، على الرغم من بعض تصرفاتها التي تختلف عن شخصيتها الحقيقية، معقبة: «حسيت بالتسامح في الشخصية وحبتها جدا».

وأوضحت أن شعرت بنوع من طاقة «غريبة ومختلفة» في تجربة هذا الدور، مضيفة أن شخصية هند التي تؤديها في الفيلم مختلفة تماما عن أي شخصية أخرى قدمتها من قبل.