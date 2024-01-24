تفش مرض الحمى القلاعية في 4 أقاليم في زيمبابوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الزراعة في زيمبابوي، اليوم الأربعاء، عن تفشي جديد لمرض الحمى القلاعية في 4 من أقاليم البلاد العشرة.

وقال القائم بأعمال مدير مركز مكافحة الآفات المهاجرة في وزارة الأراضي والزراعة في زيمبابوي، شينجيراي نياموتوكوا، عبر الهاتف "أعلنت 4 أقاليم عن تفشي المرض حتى الآن، مقارنة بإقليم واحد في العام الماضي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف نياموتوكوا، "إذا استخدم المزارعون المواد الكيميائية والأدوات المناسبة لمكافحة الآفات، فستتم السيطرة على تفشي المرض بسرعة كبيرة".

يشار إلى أن ضعف البنية التحتية والأمطار يجعلان من الصعب الوصول إلى المناطق وتطعيم الماشية.

وبدأت وزارة الزراعة عمل تقييم للثروة الحيوانية والمحاصيل ينتهي في 21 فبراير المقبل.