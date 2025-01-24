مقترح جمهوري لتعديل الدستور الأمريكي لاستمرار ترامب لولاية ثالثة

قدم عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري آندي أوجلز، مقترحا لتعديل الدستور الأمريكي من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لولاية ثالثة.

ويقضى المقترح بزيادة عدد الفترات الرئاسية إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم في المنصب لفترتين متتاليتين، وجاء في نصه: "لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية بعد فترتين متتاليتين".

وقال أوجلز في بيان إن المقترح "سيسمح للرئيس ترامب بالخدمة في منصبه لثلاث فترات، مما يضمن قدرتنا على الحفاظ على القيادة الجريئة التي تحتاجها أمتنا بشدة"، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضاف أوجلز أن "ترامب أثبت أنه الشخصية الوحيدة في التاريخ الحديث القادرة على استعادة أمريكا عظمتها، ويجب منحه الوقت اللازم لتحقيق هذا الهدف"، وتابع: "من الضروري أن نوفر للرئيس ترامب كل الموارد اللازمة لتصحيح المسار الكارثي الذي حددته إدارة الرئيس السابق جو بايدن".

وجاءت خطوة النائب الجمهوري بعد ثلاثة أيام من أداء ترامب اليمين الدستورية لولاية ثانية غير متتالية ليصبح بذلك ثاني رئيس أمريكي يحقق هذا الإنجاز.

ولم يرد المتحدث باسم البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على مقترح أوجلز. لكن ترامب ألمح مرارًا وتكرارًا إلى استعداده للبقاء في منصبه لأكثر من فترتين.

يشار إلى أن التعديل الـ22 للدستور الأمريكي على أنه "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين"، واقترح هذا التعديل في عام 1947 والتصديق عليه عام 1951.

وسيسمح مقترح النائب الجمهوري حال اعتماده، بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة في عام 2028، لأنه فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020، وفي الوقت نفسه، سيحرم القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا منصب الرئيس لفترتين متتاليتين، من فرصة إعادة انتخابهم.

واستبعد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي اعتماد هذا التعديل لأنه يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلسي الكونجرس (النواب والشيوخ)، فضلا عن تصديقه من قبل سلطات 38 ولاية.