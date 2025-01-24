حقق شباك تذاكر السينما المصرية أمس الخميس 6 ملايين و49 ألف جنيه، مقسمة على 10 أفلام، كانت الصدارة فيها لفيلم «الدشاش»، الذي حقق أمس إيرادات بلغت مليونا و735 ألف جنيه، بنسبة صعود قدرها 18.57% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 13 ألفا و836 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم بعد 3 أسابيع عرض إلى 46 مليونًا و918 ألف جنيه.

الفيلم الذي يعيد الفنان محمد سعد إلى صدارة شباك التذاكر بعد عدة أفلام لم تحقق النجاح الجماهيري، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته زينة، وباسم سمرة، ونسرين أمين، ونسرين طافش، ومريم الجندي، بالإضافة إلى ظهور خاص للفنان خالد الصاوي، وتدور أحداثه حول شخصية «الدشاش» الذي يمتلك ملهى ليلي ويخوض العديد من العداوات، ولكن حينما يتعرض لأزمة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويسعى للتحول إلى شخص أفضل.

في المركز الثاني، جاء فيلم "6 أيام"، محققا مليون و109 آلاف جنيه، بنسبة صعود قدرها 35.62% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 9 آلاف و153 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوع عرض إلى 6 ملايين و507 آلاف جنيه.

الفيلم من تأليف وائل حمدي واخراج كريم شعبان، وبطولة أحمد مالك، وآية سماحة، وتدور أحداثه خلال 5 حقب زمنية مختلفة بين رحلة بطلي العمل وهما آية سماحة وأحمد مالك، منذ علاقتهما وقت الدراسة وافتراقهما لظروف قهرية، وكيف تتطور علاقتهما بعد عودتهما مرة أخري بالصدفة، والتي تشهد تطورًا كبيرًا فى علاقتهما.

في المركز الثالث جاء فيلم «الحريفة 2»، محققًا 950 ألف جنيه، بنسبة صعود 51.67% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 8 آلاف و751 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 7 أسابيع عرض إلى 116 مليونا و888 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد، ويشارك في بطولته الفنانون نور النبوي، وكزبرة، وأحمد غزى، وعبد الرحمن محمد، وسليم الترك، وخالد الذهبى. تدور أحداثه حول دخول «الحريفة» إلى الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بما فيها، وعودتهم للعب كرة القدم مع وجود «حريفة جدد» داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

في المركز الرابع جاء فيلم «الهنا اللى أنا فيه»، محققًا 867 ألف جنيه، بنسبة صعود 36.06%، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 7 آلاف و80 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 5 أسابيع عرض إلى 41 مليونًا و849 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وبطولة كريم محمود عبد العزيز، ودينا الشربيني، وياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربى. تدور أحداثه حول شخصية «دكتور أحمد»، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنه يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

في المركز الخامس جاء فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، محققًا 779 ألف جنيه، بنسبة صعود 33.35% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 6 آلاف و573 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد 4 أسابيع عرض إلى 26 مليونًا و875 ألف جنيه.

الفيلم من تأليف محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، ويشارك في بطولته هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومي عمر، وأحمد صلاح السعدني، وأسماء جلال، ومحمد سلام. تدور أحداثه في إطار تشويقي رومانسي خلال فترة زمنية قصيرة، حيث تتشابك قصص مجموعة من الشخصيات التي تجمعهم الحب.

في المركز السادس جاء فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو»، محققًا 501 ألف جنيه، بنسبة صعود 32.9% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 4 آلاف و288 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 3 أسابيع عرض إلى 11 مليون و289 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج خالد منصور، الذي شارك في الكتابة إلى جانب محمد الحسينى، وهو من بطولة عصام عمر، وركين سعد، وأحمد بهاء، وسما إبراهيم، وهاجر حاتم. تدور أحداث الفيلم حول «حسن»، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة «رامبو»، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره «كارم»، مما يدفعه للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذ نفسه و«رامبو».

في المركز السابع جاء الجزء الثاني من فيلم "سُكر" محققا 74 ألف جنيه، بنسبة صعود 41.44%، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 578 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد يومين عرض إلى 117 ألف جنيه.

الفيلم يعرض تحت عنوان "سُكر – سبعبع وحبوب الخرزيز"، وهو رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، إخراج تامر مهدي، ويُشارك في بطولته؛ حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، ديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، ومحمد ثروت وماريا جمعة، وعبدالله خالد، عمر خالد، وريهام الشنواني.

وسلسلة أفلام "سُكر" مستوحاه من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، والتي تدور أحداثها حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، وبنفس الوقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

في المركز الثامن جاء فيلم «الهوى سلطان»، محققًا 21 ألف جنيه، بنسبة صعود 40.93% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 232 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 11 أسبوع عرض إلى 81 مليونًا و919 ألف جنيه.

الفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى، وبطولة منة شلبي، وأحمد داود، وأحمد خالد صالح، وسوسن بدر، وجيهان الشماشرجي. تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء من خلال قصة شاب وفتاة تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهان معًا العديد من المواقف والمشكلات المختلفة مع أصدقائهما وأسرتيهما.

في المركز التاسع جاء فيلم "سنووايت"، محققا 4 آلاف جنيه، بنسبة صعود قدرها 19.44 % عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 43 تذكرة، ليصل إجمالي ما حققه بعد أسبوع عرض إلى 451 ألف جنيه.

"سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وفازت بطلته، مريم شريف، على جائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن دورها في الفيلم.

يحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة التي تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين مثل الفنان محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.

في المركز العاشر جاء فيلم «مين يصدق»، محققًا 3 آلاف جنيه، بنسبة صعود 69.22% عن إيراداته أمس الأول، فيما حقق مبيعات تذاكر قدرها 26 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته بعد 8 أسابيع عرض إلى 3 ملايين و831 ألف جنيه.

الفيلم من إخراج زينة عبد الباقي، التي تشارك في التأليف بجانب مصطفى خالد بهجت، ومن بطولة يوسف عمر، وچيدا منصور، إلى جانب أشرف عبد الباقي، وشريف منير، وأحمد رزق، وعارفة عبد الرسول، وسليمان عيد. تدور أحداثه حول «نادين»، الفتاة المرفهة التي تتعرف على الشاب «باسم»، وتُعجب به، وتكتشف لاحقًا احتياله عليها، وبالرغم من ذلك تقع في حبه، وتشاركه عمليات النصب على الأغنياء لمساعدة الفقراء.

فيما خرج من المنافسة فيلم «المستريحة»، لتتوقف إيراداته بعد 3 أسابيع عرض عند مليون و303 آلاف جنيه، بما يوازي 9 آلاف و714 تذكرة.

الفيلم من إخراج عمرو صلاح، وتأليف محمد عبدالقوي، وأحمد أنور، وبطولة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمود الليثي، ونور قدرى، ومصطفى غريب، وعمرو وهبة. تدور أحداثه حول «شاهيناز المرعشلي»، المحتالة الشهيرة التي تعود إلى مصر بعد 20 عامًا من الهروب لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.