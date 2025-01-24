محمود التميمي يعلن مشاركة أرواح المدينة في الأيام الثقافية المصرية بقطر

أعلن الكاتب الصحفي محمود التميمي، صاحب مشروع "أرواح في المدينة" عن اختيار ليلة "البحث عن روح أم كلثوم" للمشاركة في "الأيام الثقافية المصرية في قطر".

وكتب التميمي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أبلغتني وزارة الثقافة مشكورة باختيار ليلة "البحث عن روح أم كلثوم..50 سنة من الحضور" والتي قدمتها في أوبرا القاهرة والإسكندرية مؤخرا من سلسلة عروض "أرواح في المدينة" لأشارك بها في تمثيل الثقافة المصرية خلال "الأيام الثقافية المصرية في قطر" الأسبوع القادم وتحديدا يوم 30 يناير في المسرح الكبير بمنطقة "الساعي" بمدينة الدوحة".

وتابع: "كل الشُكر لوزير الثقافة دكتور أحمد فؤاد هنو على هذة الثقة و أتمنى أن يسعد الجمهور العربي والمصري معنا في الدوحة بليلة البحث عن روح أم كلثوم احتفاءً بالذكرى الخمسين للست، 50 سنة على غياب الجسد وحضور الروح و خلود الذكرى".