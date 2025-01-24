جوارديولا يعلن تواجد مرموش في قائمة مانشستر سيتي لمواجهة تشيلسي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تواجد النجم المصري عمر مرموش، الوافد الجديد للسيتي، في قائمة الفريق في مباراة تشيلسي، في قمة إنجلترا.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة تشيلسي:" عبد القادر خوسانوف وفيتور ريس وعمر مرموش سيتواجدون في قائمة مانشستر سيتي لمباراة تشيلسي في الدوري الإنجليزي".

وأوضح جوارديولا أن السبب وراء ضم الثلاثي لمباراة تشيلسي يرجع إلى حقيقة أن السيتي لا يملك لاعبين في الوقت الحالي بسبب الإصابات التي ضربت الفريق مؤخرا.

وكان جوارديولا قد أشاد بـ عمر مرموش في المؤتمر الصحفي ذاته، قائلًا:" عمر مرموش تواجد في التدريبات وأعتقد أنه سيتاقلم سريعا".

أضاف:" مرموش سيقدم جودة استثنائية للفريق، هو لاعب مستقبلي لسنوات يتمتع بإمكانات عالية في الثلث الأخير، لهذا السبب وقع النادي معه".

وأعلن مانشستر سيتي، أمس الخميس، تعاقده رسميا مع عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني في فترة الانتقالات الشتوية بعقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف حتى 2029، مقابل 75 مليون يورو.

ولم يكذب مرموش خبرا حيث انضم لتدريبات مانشستر سيتي فور إعلان التعاقد رسميا وتألق في المران على أمل أن يحظى بفرصة المشاركة في قمة إنجلترا التي تجمع السيتي وتشيلسي.