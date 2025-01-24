قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بعد مشاورات مع رؤساء أجهزته الأمنية المضي قدما مع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهن غدا السبت والمقدمة من جانب حماس.

ووفقا لما أوردته القناة 12 الإسرائيلية اليوم، قرر المشاركون في الاجتماع أنه في حين أن حماس انتهكت الاتفاق، فإن الانتهاك لم يكن خطيرا بما يكفي لنسف الصفقة بأكملها، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بخطوات من جانبها تنتهك شروط الاتفاق.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل في السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة غدا السبت. كما تلزمها الصفقة بالإفراج عن خمسين أسيرا أمنيا فلسطينيا مقابل كل جندية يتم إطلاق سراحها، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

ومن المتوقع، في وقت لاحق هذا المساء، أن تقوم إسرائيل بنشر قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين الذين ستقوم بإطلاق سراحهم يوم السبت.

وأبلغت إسرائيل الوسطاء أن قائمة الرهينات الأسيرات التي نشرتها حماس في وقت سابق من هذا المساء تنتهك شروط الاتفاق، الذي يتطلب من الحركة إطلاق سراح جميع النساء الأحياء من الرهائن المدنيين قبل إطلاق سراح الجنديات، حسبما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية.