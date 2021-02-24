مصر تهيمن على الجوائز الفردية ببطولة إفريقيا لشباب الطائرة

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هيمن منتخب الشباب للكرة الطائرة على الجوائز الفردية بطولة إفريقيا تحت ٢١ عاما والتي استضافتها مصر بالصالة المغطاه لاستاد القاهرةالدولي.

وتوج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للمرة الخامسة في التاريخ بعد الفوز على المغرب بنتيجة ٣-٠ في المباراة الثالثة والأخيرة بالمنافسات.

وحصدت مصر ٤ جوائز فردية حيث حصل مروان الصافي على جائزة أفضل لاعب في البطولة وأحمد عبد العظيم ميدو على جائزة أفضل إرسالوعبد الرحمن الحسيني جائزة أفضل استقبال وأنس شوقي جائزة أفضل معد.

بينما حصل المغربي دريس موستاري على جائزة أفضل ضارب والكاميروني ديريك ديفو على جائزة أفضل بلوك والكاميروني ستيفاني ماناجائزة أفضل ليبرو.

يذكر أن منتخب مصر قد حقق العلامة الكاملة في البطولة بالفوز على منتخبات الكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب وتأهل برفقة الكاميرونصاحبة المركز الثاني للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامته ببلغاريا وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كلاً من : أنس شوقي، وعمر وائل، في مركز المعد، ومروان الصافي، ويوسف أشرف عباس، فيمركز ٢، وعمر شريف ويوسف نصير وعبد الرحمن الشحات في مركز ٣، وعبد الرحمن الحسيني وإياد ايهاب وأحمد أيمن وحازم أشرف رشاد فيمركز ٢، وإبراهيم رسلان في مركز الليبرو تحت القيادة الفنية للمدير الفني هاني عبد الحميد.