العسومي يشيد بدعم الرئيس السيسي للبرلمان العربي

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، بدعم مصر الكامل بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للبرلمان العربي باعتباره قوة دفع لمنظومة العمل العربي المشترك، وشريكا فاعلا في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير.



وقال رئيس البرلمان العربي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بالقاهرة للإعلان عن إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، إن "مصر دائما في مقدمة الدول العربية الداعمة للبرلمان العربي على كافة المستويات".



وأكد أن مصر حاضرة وبقوة في كل الظروف والأوقات الصعبة التي تتطلب توحيد الرؤى العربية وتنسيق المواقف المشتركة.