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القضاء الجزائري يصدر أمرا بالقبض الدولي في قضية شراء مصفاة للنفط بإيطاليا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:09 م

كشف رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في قضية الفساد المتعلقة بشراء شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للدولة الجزائرية لمصفاة النفط "أوغستا" في إيطاليا.

وقال جراد، في خطاب له خلال زيارة إلى القاعدة الغازية حاسي الرمل بولاية الأغواط جنوبي الجزائر، إن "القطب القضائي الاقتصادي والمالي قد فتح تحقيقا في قضية مصفاة أوغستا، حيث أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع".

وأضاف: "ستواصل العدالة متابعة المسؤولين الذين تسببوا في هذه القضية".

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