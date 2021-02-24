سانت كاترين تعلن حالة الطوارئ لسوء حالة الطقس

تشهد مدينة سانت كاترين وكافة مدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، طقسا سيئا، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تشهد حالة من الطقس السيئ، تمثلت في رياح شديدة غير محملة بالرمال، وغيوم غطت السماء يصاحبهما انخفاض شديد في درجات الحرارة، وجرى رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للتحرك الفوري واتخاذ اللازم فور تساقط الأمطار.

وأوضح أن حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وجرى فتح كافة المزارات السياحية بالمدينة لاستقبال السائحين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد مصدر بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة أنه يجري الاستفادة من مشروع نظام الإنذار المبكر للسيول، الذي جرى تركيبة بوادي وتير، بالتنسيق مع المعهد القومي للبحوث بالقناطر الخيرية لوصول الإنذار إلى مركز الأزمات بالمحافظة في نفس الوقت الذي يصل فيه إلى القناطر الخيرية، وهذا النظام عبارة عن 9 أجهزة تعطي إنذار للمحافظة بوقوع السيل قبل حدوثة بمدة 24 ساعة وتساعد أيضًا على قياس شدة السيول.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع جميع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من تطهيرها، والتنسيق مع مديرية الطرق ومعهد بحوث الموارد المائية لتوزيع جميع المعدات الثقيلة بكافة المدن.

وأكد أن إدارة الأزمات والكوارث تنظم تدريبا شهريا لكافة العاملين بمراكز الأزمات التابعة للوحدات المحلية على نفيذ خطة وسيناريو إدارة السيول تحت إشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث برئاسة اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لتنمية قدرات سرعة التعامل مع الأزمات في حالة حدوثها.