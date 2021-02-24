محافظ الإسكندرية عن مركب مريوط: 5 مفقودين والبحث يستمر من الفجر حتى الغروب

قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عدد المواطنين الذين كانوا متواجدين على مركب مريوط الغارق يبلغ 19 أو 20 فردًا، ذاكرًا أن هذا العدد كثير على مركب واحد.

واعتقد الشريف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحمل الكبير على المركب أثناء العودة، هو ما أدى إلى انقلابه، وبالتالي غرق المواطنين.

وأضاف أن عدد المتوفين حتى الآن تسعة أشخاص، إضافة إلى ستة مصابين، وخمسة مفقودين جارِ البحث عنهم، مشيرًا إلى نجاة شخصين موجودين في مستشفى العامرية.

وأوضح أن المحافظة وفرت عربات الإسعاف فور وقوع الحادث، إذ نقلت جثامين الضحايا، الذين بلغ عددهم خمسة قبل الفجر، مضيفًا أنه تم نقل الأربعة الآخرين بعد الفجر.

ولفت إلى وجود أربعة مستشفيات جاهزة بالأطباء لاستقبال أي مصابين، منوهًا بتواجد مديرة التضامن الاجتماعي لتوفير أي شيء قد يحتاجه الأهالي.

وذكر أن البحث يبدأ من الفجر ويستمر حتى الغروب، موضحًا أن المراكب، التي استخدم الضحايا إحداها، تُستخدم للصيد، لكنها غير مرخصة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أنه بعد هذا الحادث، الذي وصفه بالفاجعة الكبرى، سيكون هناك إجراءات تقنين للوضع الخاص بهذه المراكب، خشية على حياة المواطنين.

وتلقت شرطة الإسكندرية، إخطارًا بغرق مركب على متنها 19 فردًا، بينهم أطفال ونساء، من عائلة «أبو مطيرد»، قبيلة العزايم، أثناء عودتهم من نزهة ترفيهية ليلية تسمى لدى البدو «زردة»، على جزيرة صغيرة، تستخدم لتناول الأطعمة في منطقة الجراري أمام ستاد برج العرب.