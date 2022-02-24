كوريا الجنوبية تعلن انضمامها للعقوبات الدولية ضد روسيا

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية ستنضم إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، حيث أعرب عن أسفه للهجوم الروسي على أوكرانيا، قائلا إن أي استخدام للقوة المسلحة يتسبب في خسائر بشرية لا يمكن تبريره.

ونقلًا عن وكالة «يونهاب»، صباح الخميس، أصدر «مون» تعليمات للحكومة ببذل كل ما في وسعها لضمان سلامة المواطنين الكوريين الجنوبيين في أوكرانيا بعد اطلاعه على الأزمة في أعقاب الهجوم الروسي، وفقا لما ذكره بارك سو-هيون، السكرتير الرئاسي الأعلى للاتصالات العامة.

ونقل عن مون قوله: «لا يمكن تبرير استخدام القوات المسلحة في وقوع إصابات بشرية بأي حال من الأحوال. ويجب ضمان سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية واستقلالها. ويجب حل أي نزاع بين الدول، ليس من خلال الحرب، ولكن من خلال الحوار والمفاوضات».

وقال الرئيس الكوري جنوبي: «بصفتها عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، تعرب كوريا الجنوبية عن دعمها للجهود الدولية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية، الهادفة إلى كبح الغزو المسلح وحل الوضع سلميا، وستشارك فيها».

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كل محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.